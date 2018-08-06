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Бостонская медицинская школа установила, что многие люди решаются на пластические операции, отталкиваясь от того, как выглядят после использования фотофильтров в мобильных приложениях. Данный феномен уже окрестили "Snapchat дисморфия", передает The Tech Times.

Сегодня любой человек может преобразиться для фотографии с помощью фотофильтров. Кожа может стать более гладкой, изменится цвет лица, разрез глаз. Пластические хирурги констатируют: все больше людей опираются на результат ретуши собственных фото, приходя на консультации. Пациенты хотят иметь большие глаза, более полные губы и тоньше нос.

К примеру, по данным Американской академии лицевой пластики и восстановительной хирургии, примерно 55% клиентов пластических клиник обращаются к врачам, так как хотят выглядеть лучше на селфи. В целом специалисты отмечают, что молодые девушки неадекватно оценивают свой внешний вид, считая себя недостаточно красивыми в реальной жизни. Их оценка собственного тела происходит исключительно через социальные сети, а это ведет к сниженным показателям удовлетворения собой. Ведь многие фотофильтры представляют в итоге нереалистичные образы красоты.

Источник: meddaily.ru

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download