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Как передает The Daily Mail, всю работу делает гингерол - соединение, которое дает имбирю характерный пряный вкус. Оно повышает уровень энзима, сульфгидрилоксидазы 1, в 16 раз в ротовой полости.

Известно, соединения из пищи, включающие в себя серу, вызывают неприятный запах. А этот энзим расщепляет вещества, которые стоят за плохим запахом изо рта. По словам сотрудников Технического университета Мюнхена, соединение из имбиря можно смело добавлять в зубные пасты и полоскания для рта.

Был проведен эксперимент с добровольцами. Сначала участников исследования попросили съесть продукты с сильным вкусом и запахом. А потом им предложили использовать раствор с соединением из имбиря для полоскания рта. Гингерол сразу же освежал дыхание и удалял неприятный запах, что заметили сами участники исследования.