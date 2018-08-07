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В больницах во всем мире используется санитайзер для рук (обеззараживающее средство на основе спирта) для предотвращения распространения инфекций. Однако, согласно последним исследованиям, по меньшей мере одной бактерии он не страшен, передает Live Science.

Речь идет о бактериях Enterococcus faecium, которые уже, как известно, развили устойчивость к некоторым антибиотикам, вызывают инфекции мочевыводящей системы и сепсис. Почти за 20 лет штаммы E. faecium научились противостоять спиртовым обеззараживающим средствам, а, значит, необходимо пересмотреть взгляд на санитарную политику.

Спиртовые средства в целом весьма эффективны. В частности, они помогают сдерживать устойчивый золотистый стафилококк. Но они не универсальны. Недавно ученые проанализировали поведение 139 образцов бактерий E. Faecium, собранных в двух больницах Мельбурна в 1997-2015 годах.

Образцы, забранные после 2010 года, оказались в 10 раз более устойчивыми по отношению к спиртовым средствам, чем старые образцы. За этим стояло появление нескольких мутаций в генах, связанных с обменными процессами патогенов.

Источник: meddaily.ru

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