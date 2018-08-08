Считается, в рабочий процесс следует включаться полностью и прикладывать много усилий, если хотите быть успешным. Однако сотрудники Университета Лондона и Европейской бизнес школы ESCP, передает The Daily Mail , не советуют перерабатывать.

Эксперты рекомендуют работодателям снизить напряжение в рабочем коллективе. В частности, работники могли бы сами выбирать, где и как трудиться. Это значительно повысит работоспособность и лояльность работников, доказывает исследование с участием почти 52000 работников. Люди рассказывали о загруженности на работе, об усталости, стрессе, о признании на работе и в целом об успехе в этой сфере.

Оказалось, люди, заявлявшие о высокой степени загруженности на работе (жесткие дедлайны, работа в напряженном, высоком темпе), имели плохое физическое и психическое состояние здоровья. При этом их начальство, несмотря на все прикладываемые со стороны работников усилия, не особо ценили такие старания. Напряженность влияет на качество работы, что лишает повышений, заявляют эксперты.

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