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Власти Британии собираются изменить законодательства о посмертном донорстве органов - в стране будет введена презумпция согласия на донорство тканей и органов, сообщает "Ремедиум".

То есть в случае нежелания становиться донором жителям страны придется заранее заполнить специальную форму. Новый принцип должны реализовать на практике весной 2020 года. Нововведения не коснутся лиц младше 18 лет, людей с нарушениями психики, не способных понять суть изменений законодательства, а также граждан, проживших за территорией страны не менее 12 месяцев перед смертью.

По подсчетам чиновников, презумпция согласия позволит в год сохранять жизни примерно 700 пациентов, стоящих в очереди на пересадку органов или тканей. Пока же пациенты вынуждены длительное время находиться в списке ожидания на донорские органы. Многие так и не дожидаются пересадки.