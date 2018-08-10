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Для женщин, и особенно пожилых, критически важно иметь в рационе сою, говорят специалисты. При высоком содержании сои у женщины в возрасте укрепляются кости и улучшается обмен веществ, передает "Новости Mail.RU" со ссылкой на открытие Университета Миссури.

Свои выводы ученые сделали по итогам экспериментов с крысами. Они взяли грызунов с пониженной физической активностью и прочностью костей. Животных разделили на две группы. У первой были удалены яичники (симулировалась менопауза), у второй группы яичники были сохранены. При этом ряд животных в каждой группе кормили в основном соей, остальных - кукурузой.

Оказалось, кости грызунов, питавшихся соей, укреплялись, а обмен веществ ускорялся. И наличие или отсутствие яичников не играло здесь никакой роли. У питавшихся кукурузы позитивных изменений не наблюдалось. По словам ученых, женщины любого возраста могут улучшить здоровье своих костей и ускорить метаболизм за счет активного потребления сои. Это может быть тофу или соевое молоко.

Источник: meddaily.ru

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