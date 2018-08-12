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NASA запустило ракету-носитель Delta IV с зондом Parker Solar Probe для изучения Солнца. Об этом сообщается в Twitter космического агентства. Ракета стартовала с мыса Канаверал в 10:31 по латвийскому времени.

Запуск был запланирован на 11 августа, но сначала его перенесли на 30 минут из-за проверки состояния передачи данных, а затем отложили на сутки.

3-2-1… and we have liftoff of Parker #SolarProbe atop @ULAlaunch’s #DeltaIV Heavy rocket. Tune in as we broadcast our mission to “touch” the Sun: https://t.co/T3F4bqeATB pic.twitter.com/Ah4023Vfvn — NASA (@NASA) August 12, 2018

Parker Solar Probe должен исследовать атмосферу Солнца и солнечный ветер. Стоимость проекта оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Зонд разрабатывался с 2008 года и получил свое название в честь американского астронома Юджина Паркера, который в 1958 году опубликовал статью, в который рассказывается о существования солнечного ветра. Позже его предположения подтвердились, отмечает N+1.

Зонд должен приблизиться к Солнцу на расстояние около шести миллионов километров, это около 4% расстояния от Солнца до Земли. Процесс сближения с Солнцем продлится семь лет. Ранее ни один космический корабль не приближался так близко к его поверхности.

Фото: скриншот из видео