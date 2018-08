Наука |

NASA запустило ракету-носитель Delta IV с зондом Parker Solar Probe для изучения Солнца. Об этом сообщается в Twitter космического агентства. Ракета стартовала с мыса Канаверал в 10:31 по латвийскому времени.

Запуск был запланирован на 11 августа, но сначала его перенесли на 30 минут из-за проверки состояния передачи данных, а затем отложили на сутки.

3-2-1… and we have liftoff of Parker #SolarProbe atop @ULAlaunch’s #DeltaIV Heavy rocket. Tune in as we broadcast our mission to “touch” the Sun: https://t.co/T3F4bqeATB pic.twitter.com/Ah4023Vfvn