NASA запустило ракету для изучения Солнца (3)

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Наука | 12 августа 2018 года, 13:36

NASA запустило ракету-носитель Delta IV с зондом Parker Solar Probe для изучения Солнца. Об этом сообщается в Twitter космического агентства. Ракета стартовала с мыса Канаверал в 10:31 по латвийскому времени.

Запуск был запланирован на 11 августа, но сначала его перенесли на 30 минут из-за проверки состояния передачи данных, а затем отложили на сутки.

Parker Solar Probe должен исследовать атмосферу Солнца и солнечный ветер. Стоимость проекта оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Зонд разрабатывался с 2008 года и получил свое название в честь американского астронома Юджина Паркера, который в 1958 году опубликовал статью, в который рассказывается о существования солнечного ветра. Позже его предположения подтвердились, отмечает N+1.

Зонд должен приблизиться к Солнцу на расстояние около шести миллионов километров, это около 4% расстояния от Солнца до Земли. Процесс сближения с Солнцем продлится семь лет. Ранее ни один космический корабль не приближался так близко к его поверхности.

Фото: скриншот из видео

Источник: tvrain
Комментарии 3
yes1 час назад
вам чтоб болтик к ней произвести лет 500 эволюции надо.
1
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Latviešu Patriots1 час назад
ASV kā Vienmēr dara to, uz ko citi nav spējīgi!
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Nitj2 часа назад
Karļikovoje solnce: Zemļa ješčo ņeizučeno..."Učeņiki RA".
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