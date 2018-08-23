Концерн "Калашников" разрабатывает технологию электрокара, который в перспективе, как полагают в компании, сможет составить конкуренцию Tesla. Об этом сообщает РИА "Новости".

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В основе концепции будущего электрокара несколько оригинальных систем, созданных концерном. В компании признались, что "вдохновлялись опытом мировых лидеров рынка".

Отмечается, что в настоящее время идея суперкара CV-1 воплощена в кузове ретро-автомобиля ИЖ-21252 "Комби". Его номинальная мощность — 220 кВт, запас хода составляет 350 километров.

Будущий электрокар сможет развивать скорость, "в разы превышающую" возможности созданных электрокаров "Калашникова", отметили в концерне.