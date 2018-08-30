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Университет медицинских наук в Иране советует включить в рацион авокадо, если стоит задача снизить риск развития диабета, передает "Hronika.info". Авокадо помогает купировать развитие метаболического синдрома (включает повышенное давление, излишний вес, высокую концентрацию сахара и "вредного холестерина").

Был проведен анализ 130 более ранних научных работ, касавшихся полезных свойств авокадо. Оказалось, наиболее мощный эффект наблюдался в отношении снижения уровня холестерина. Дело в том, что авокадо несет с себе липопротеины высокой плотности ("полезный холестерин"). Употребляя в пищу авокадо, возможно сместить соотношение "вредного" и "полезного холестерина" в сторону последнего.

К тому же, регулярное потребление авокадо снижало риск образования тромбов, развитию раковых клеток, проблем со здоровьем сердца и сосудов, повышенного давления, ожирения, диабета. Плюс, авокадо необходимо для поддержания здоровья глаз. В нем есть лютеин и зеаксантин - соединения, способные бороться с дистрофией сетчатки глаза.

Источник: meddaily.ru

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