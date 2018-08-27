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Считается, много липопротеинов высокой плотности - хороший признак. Однако если их особенно много, повысится риск сердечного приступа и даже смерти, говорят сотрудники медицинской школы Университета Эмори. Как отмечает Science Daily, молекулы липопротеинов высокой плотности задействованы в транспортировке холестерина из крови в печень (в выведении его из тела по сути). Они снижают риск атеросклероза. Многие исследования говорят: низкий уровень липопротеинов высокой плотности связан с болезнями сосудов и сердца.

Медики исследовали связь между уровнем липопротеинов высокой плотности и риском сердечного приступа или смерти на примере почти 6000 человек (средний возраст - 63 года). У большинства исследуемых были болезни сердца. Людей разбили на пять групп, исходя из уровня липопротеинов. Группы делились на: уровень менее 30 миллиграммов на децилитр крови, 31-40 миллиграммов, 41-50 миллиграммов, 51-60 миллиграммов, выше 60 миллиграммов.

За четыре года сердечный приступ или летальный исход был зафиксирован в отношении 13% участников исследования. При концентрации липопротеина в 41-60 миллиграммов регистрировался самый низкий риск сердечного приступа или смерти. Риск возрастал в группах с концентрациями менее 41 миллиграмма и выше 60 миллиграммов. У людей с уровнем выше 60 миллиграммов риск возрастал почти на 50% при сравнении с группой, имевшей 41-60 миллиграммов на децилитр крови.

Источник: meddaily.ru

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