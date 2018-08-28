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Известно, что нарушения режима сна грозят сбоями во всех системах организма. Как передает "Новости Mail.RU", одной ночи с недостаточным сном хватит, чтобы пострадал биологический обмен в тканях тела. В частности, усиливается отложение жира и деградация мышечной ткани. Это выяснил Уппсальский Университет.

Был проведен анализ состояния подкожного жира и скелетной мускулатуры 15 человека на молекулярном уровне после дефицита сна и при нормальном 8-часовом сне. Оказалось, ночь без сна приводила к патологическим изменениям. Речь идет об изменении процесса метилирования во многих частях генома одновременно.

Метилирование - это изменение молекулы ДНК без изменения самой нуклеотидной последовательности ДНК. Вследствие описанных нарушений после ночи без сна жировая ткань начинает накапливать жир, а мышечная ткань демонстрирует признаки деградации с ослабленной возможностью использовать циркулирующий в крови сахар. Итогом может стать развитие ожирения и диабета 2-го типа.

Источник: meddaily.ru

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