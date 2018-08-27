Ученые обнаружили уникальное омолаживающее кожу средство (1)
Листья красного клена скрывают удивительное соединение, производящее омолаживающий эффект на кожу. Его уже окрестили растительным Ботоксом, передает "Новости Mail.RU" со ссылкой на открытие Род-Айлендского университета.
Известно, кожа поддерживает эластичность за счет белков соединительной ткани, коллагена и эластина. Однако по мере старения эластин разрушается ферментом эластазой, и на коже появляются морщины. Ученым удалось выделить из листьев красного американского клена природные фенольные соединения (GCGs - галлотанины с глюцитолом). Оказалось, они могут влиять на эластазу, блокируя ее активность.
Соединения не дают ферменту разрушать эластин. Плюс, с их помощью можно подавлять воспаления на коже, осветлять пигментные пятна и убирать веснушки. По словам ученых, выделенные соединения в перспективе можно применять в качестве активного компонента кремов.
Источник: meddaily.ru
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