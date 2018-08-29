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Как передает The Daily Mail, в своей оценке ученые отталкивались от чувства уверенности, испытываемого человеком. На это чувство влияет много факторов - потери, достижения, вес человека, состояние его здоровья. В принципе известно, что с возрастом усиливается чувство контроля, физического и эмоционального. И самой высшей точки оно достигает примерно в 60 лет.

Что касается уверенности в себе, эксперты сделали свои выводы, проанализировав данные почти 200 ранее проведенных исследований (касались 165000 человек 4-94 лет). Оказалось, хотя кризис может посетить в любом возрасте, как правило в районе 60 лет самооценка сильно не страдает. Обычно она укрепляется. В целом с 4 до 11 лет самооценка уверенно растет.

В 20 лет наблюдается резкий скачок вверх (связано с обретением независимости). К 30 все тормозится. И еще 30 лет уходит на то, чтобы самооценка пришла в норму и достигла пиковых значений. По этой причине многие говорят, что с выходом на пенсию стали счастливыми. Правда, в 70 начинается небольшой спад, а в 90 лет происходит самый большой провал в самооценке.

Источник: meddaily.ru

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