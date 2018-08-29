Наука |

Международная группа ученых из Великобритании и Франции пришла к общему заключению, что люди, которые полностью отказались от употребления алкогольной продукции, в большей степени подвержены риску развития деменции.

Установлена безопасная доза алкоголя, которая не вредит здоровьюСоответствующее исследование было проведено учеными из университета Кембриджа.Под этим сложным медицинским термином скрывает болезнь, которая определяется снижением познавательной деятельности. Исследователи из Французского национального института здоровья и лондонского Университетского колледжа изучили данные о более чем 9 тысяч британцев, которым в 1985 году было 35-55 лет. В то время эти люди приняли участие в длительном исследовании своего здоровья. Речь шла о потреблении алкоголя.

Так, за 23 года эксперимента деменция развилась у 397 участников, средний возраст появления болезни составил 76 лет.

Уточняется, что слабоумие прогрессировало у тех людей, которые решили полностью отказаться от спиртного. При этом в зону риска попали и те, кто превышал норму потребления спиртных напитков.

Ранее ученые установили, какую дозу алкоголя человек может употребить без вреда для организма и здоровья. Согласно проведенному опыту, безопасной дозой для здоровья человека можно считать объем в 14 «дринков» в неделю. Это равно примерно шести бокалам вина или шести кружкам пива. При этом между приемами алкоголя необходимо делать перерыв в пару дней, пишет The BMJ.