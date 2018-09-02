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Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Investigative Dermatology, дает надежду миллионам тинейджеров (и не только им): ученые разрабатывают вакцину против акне (воспалительное заболевание кожи, выражающееся в форме угревой сыпи). Оказалось, что антитела против токсинов, вырабатываемых пропионибактериями акне, снижают воспалительные процессы на коже человека.

Ученые смогли уменьшить воспаление у мышей и на лабораторных образцах клеток кожи человека.

"Текущие варианты лечения часто неэффективны или не подходят для 85% подростков и более чем 40 миллионов взрослых американцев, которые страдают от этого многофакторного воспалительного кожного заболевания. Поэтому так важно разработать новые, безопасные и эффективные методы лечения", - поясняют авторы исследования.

Несмотря на то, что эта болезнь жизни человека не угрожает, она приносит много переживаний и дискомфорта.

Источник: bbc.com

Фото из Flickr/NHS Employers