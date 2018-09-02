Ученые предлагают избавиться от прыщей на лице с помощью прививки (+ОПРОС) (1)
Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Investigative Dermatology, дает надежду миллионам тинейджеров (и не только им): ученые разрабатывают вакцину против акне (воспалительное заболевание кожи, выражающееся в форме угревой сыпи). Оказалось, что антитела против токсинов, вырабатываемых пропионибактериями акне, снижают воспалительные процессы на коже человека.
Ученые смогли уменьшить воспаление у мышей и на лабораторных образцах клеток кожи человека.
"Текущие варианты лечения часто неэффективны или не подходят для 85% подростков и более чем 40 миллионов взрослых американцев, которые страдают от этого многофакторного воспалительного кожного заболевания. Поэтому так важно разработать новые, безопасные и эффективные методы лечения", - поясняют авторы исследования.
Несмотря на то, что эта болезнь жизни человека не угрожает, она приносит много переживаний и дискомфорта.
Источник: bbc.com
Фото из Flickr/NHS Employers
Акне появляется в результате очень слабого иммунного ответа на ХРОНИЧЕСКУЮ ( возможно врожденную ) инфекцию. Если иммунитет очень слабый, то что там можно стимулировать? Можно последний потерять, что имеется. А на этом фоне не известно, что там иное может вылезти в виде других болезней. Пусть сначала на " беженцах " поэкспериментируют, а только лет через десять применяют на остальном населении.