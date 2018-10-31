Американские ученые разработали лекарство, которое может произвести настоящую революцию в анестезии. Новое обезболивающее намного эффективнее морфина, но при этом не имеет его побочных эффектов, главный из которых - развитие зависимости от препарата.

Вещество, получившее название AT-121, уже прошло испытания на животных, включая высших приматов, и показало впечатляющие результаты.

"Кроме того, это вещество эффективно блокирует потенциальное злоупотребление лекарственными опиоидами, поэтому мы надеемся, что его можно будет использовать для лечения не только боли, но и опиоидной зависимости", - заявил один из разработчиков лекарства, профессор фармакологии Университета Уэйк-Форест Мэй Чуань Ко.

Опасное удовольствие

На сегодняшний день лекарственные препараты из группы опиоидов являются наиболее эффективным средством анестезии, и их широко применяют для лечения людей с хроническими болями различного происхождения.

Однако, воздействуя на рецепторы мозга, снижающие болевые ощущения, эти лекарства одновременно стимулируют так называемый центр удовольствия. При регулярном приёме опиоидов пациенты привыкают к чувству наслаждения, и у них развивается зависимость от препарата.

Причем приобрести подобную зависимость можно после нескольких приемов лекарства, особенно учитывая тот факт, что анестетики действуют на разных людей по-разному и рассчитать точную безопасную дозу обезболивающего для каждого пациента практически невозможно.

В Соединенных Штатах более 2 млн человек злоупотребляют медицинскими опиоидами. В прошлом году министр здравоохранения США объявил чрезвычайное положение, чтобы обуздать национальный опиоидный кризис.

Десятилетиями фармакологи пытались создать вещество, способное блокировать боль, не затрагивая при этом центр удовольствия. Но это оказалось весьма непростой задачей.

Тем не менее было разработано несколько прототипов подобного лекарства. А новый препарат, кажется, стал настоящим прорывом в этой области.

"Разработанный нами AT-121 сбалансированно объединяет обе эти функции в одной молекуле, и мы полагаем, что это куда лучшая фармацевтическая стратегия, чем прием двух препаратов одновременно", - объясняет Ко.

Источник: bbc.com