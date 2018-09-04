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Как правило, депрессию диагностируют по распространенным симптомам - подавленности, апатии, враждебности, потере аппетита. Но недавно специалисты расширили этот перечень еще одним неочевидным, но значимым симптомом.

Как передает "Российская газета", речь о ситуации, когда для человека обычные вещи, которые он делал много раз, становятся "невыполнимой задачей". Вдруг становится сложно заправить утром постель, проверить электронную почту, сходить за продуктами, постирать белье. Иногда человек полностью становится недееспособным.

Кстати, доказано, что кишечные бактерии способны вызывать депрессию. Ученые провели несколько исследований на мышах и выяснили, что грызуны, получающие высококалорийную жирную пищу, страдают от депрессии чаще, чем мыши, питающиеся обычными продуктами. Специалисты считают: в проблемах с психикой, появляющихся у мышей, виноваты бактерии, обитающие в кишечнике.

Для первого эксперимента исследователи разделили мышей на группы. Каждая группа питалась определенным набором продуктов. Оказалось, что мыши, получавшие жирную пищу, часто страдали от ожирения. Кроме того, у них нередко развивалась депрессия. Однако после того, как этим грызунам вводили антибиотики, симптомы депрессии пропадали.

Во втором эксперименте ученые пересадили кишечные бактерии животных, страдавших от ожирения и депрессии, здоровым мышам. Из-за этого у здоровых грызунов появлялись симптомы депрессии. Возможно, дело в том, что кишечные бактерии влияют на процесс выработки нейромедиаторов.

Источник: meddaily.ru

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