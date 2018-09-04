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Исследование Университета Афин, затронувшее более 600 мужчин, показало: добровольцы, потреблявшие много оливкового масла, имели меньше проблем в интимной жизни, передает The Telegraph. Суть в том, что масло поддерживает здоровье сосудов во всех частях тела.

Было установлено: мужчины, потреблявшие минимум 9 столовых ложек масла в неделю, намного реже сталкивались с импотенцией и имели выше уровень тестостерона по сравнению с людьми, потреблявшими масло в меньшей дозе. В целом Средиземноморская диета (фрукты, овощи, бобовые, рыба, орехи и, конечно, оливковое масло) снижала риск эректильной дисфункции до 40%.

В принципе ранее уже было установлено, что у людей, придерживающихся Средиземноморской диеты, уровень тестостерона повышен примерно на 40%. Рацион, богатый оливковым маслом, защищает от висцерального ожирения (само по себе снижает уровень полового гормона), поддерживает здоровье сосудов, уменьшает риск диабета, гипертонии и метаболического синдрома.

Оливковое масло оказывает определенное влияние на расширение аорты, тем самым, помогая поддерживать нормальный кровоток. А, как известно, почти на 80% эректильная дисфункция обусловлена сердечно-сосудистыми проблемами.

Источник: meddaily.ru

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