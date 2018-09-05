Британские ученые придумали способ получения топлива из света и воды (4)
Наука | 5 сентября 2018 года, 10:41
Учёные из Кембриджского университета придумали, как получить топливо из света и воды. Об этом сообщает издание Nature Energy.
Отмечается, что такой способ получения энергии называется биохимическим катализатором, который используется в процессе фотосинтеза у древних водорослей. Спустя какое-то время он исчез из-за мутации. Сейчас учёным удалось возобновить выработку этого фрагмента.
Однако на данный момент не идёт речи о промышленном применении. Но, по словам экспертов, это открытие приведёт к созданию топлива из света и воды.
Источник: life.ru
Фото: pixabay.com
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