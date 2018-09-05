Британские ученые придумали способ получения топлива из света и воды (4)

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Наука | 5 сентября 2018 года, 10:41

Учёные из Кембриджского университета придумали, как получить топливо из света и воды. Об этом сообщает издание Nature Energy.

Отмечается, что такой способ получения энергии называется биохимическим катализатором, который используется в процессе фотосинтеза у древних водорослей. Спустя какое-то время он исчез из-за мутации. Сейчас учёным удалось возобновить выработку этого фрагмента.

Однако на данный момент не идёт речи о промышленном применении. Но, по словам экспертов, это открытие приведёт к созданию топлива из света и воды.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
Вот оно как!2 часа назад
Точняк,всю мелкобританию уже засрали этим "новым" топливом (имя ему соответствующее даже придумали: "Новичёк"),Скотный Ярд,не успевает расследовать:))))
2
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Смех2 часа назад
чёные из Кембриджского университета придумали, как получить топливо из света и воды
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Первые результаты уже известны...в Солсбери
1
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Надо же!58 минут назад
Этот как свидомитый,тебе в рот ссут?Ну и поделись ,помогает?
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