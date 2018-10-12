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Сотрудники Школы медицины Университета Дзикей провели эксперимент. Они установили: добровольцы, принимавшие витамин D, реже становились жертвами вирусных инфекций, пишет "Утро.RU". Витамин стимулирует иммунитет за счет активизации специальных соединений - дефензина и кателицидина. Данные соединения способны справиться с вирусами гриппа, с менингитом, пневмонией.

Эксперты рекомендуют взрослым принимать от 100 до 200 международных единиц витамина D. А вот для пожилых людей, детей, беременных и кормящих женщин дозировка должна быть в 2-3 раза больше. Помимо БАДов, витамин D можно найти в рыбе и икре, в свиной и говяжьей печени, яйцах, сливках, сметане, растительном масле, грибах.

Что касается эпидемической обстановки в Латвии, то первая волна гриппа ожидается в середине осени. Специалисты признают важность профилактических мер, к которым относятся правильное питание, соблюдение правил гигиены и прием витаминов. Однако основную ставку они делают на прививки.

Министерство здравоохранения Латвии и Центр контроля и профилактики заболеваний (ЦКПБ) начинают кампанию информирования общества "Не дай гриппу себя поймать!", призванную способствовать вакцинации жителей от гриппа и повышению понимания ее значения

За последние три года значительно увеличилось число госпитализированных больных гриппом, а самым эффективным способом предохраниться от заболевания является ежегодная вакцинация. И хотя средний уровень иммунизации жителей Латвии сезонной противогриппозной вакциной увеличился во всех возрастных группах, он все еще остается очень низким.

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