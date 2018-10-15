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Сотрудники Университета Торонто доказали: правильный подход к режиму питанию поможет отказаться от стандартной антидиабетической терапии. Ученые провели эксперименты с грызунами, у которых наблюдалось ожирение поджелудочной железы и печени, которое вылилось в диабет 2-го типа.

Так, удалив мышам всего один грамм жира из этих органов, медики полностью избавили подопытных животных от симптомов болезни. В результате тела грызунов начинали нормально реагировать на инсулин. Аналогичный эффект производит голодание.

Через какое-то время ученые опробовали подход на добровольцах. Два человека ели через день, а третий - каждые трое суток. Данный режим соблюдался примерно 10 месяцев. В итоге добровольцы сбросили вес и смогли отказаться от антидиабетических препаратов.

Источник: meddaily.ru

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