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Исследование, проведенное на мышах, показало: излишек витамина А снижает плотность костей. Так, продолжительное потребление витамина А в концентрации, превышающей эквивалент человеческой дневной нормы в 4,5-13 раз, значительно ослабляло кости, пишет Xinhua. И этот эффект ученые наблюдали спустя 8 дней. Ситуация усугублялась на протяжении всех 10 недель исследования.

Специалисты призывают внимательно следить за уровнем витамина А в рационе. Данный витамин важен для многих биологических процессов, включая рост тканей тела, зрения, иммунитета и работы различных органов. Тело само не может синтезировать витамин А, поэтому рекомендовано включать в рацион мясо, молочные продуты и овощи, богатые этим витамином.

Кстати, ранее проводившиеся исследования уже говорили об опасности передозировки витамина А. Но тогда речь шла о кратковременном превышении дневной нормы в 13-142 раза. Ученые зафиксировали снижение плотности костей и повышение риска переломов всего через 1-2 недели усиленного поступления витамина А в организм.

Источник: meddaily.ru

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