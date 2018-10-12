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Ханнес Штайн говорит о схожести ситуации, сложившейся в современной Европе и в Древнем Риме. Как отмечает "Звезда", речь идет о характерных изменениях климата. Так, подобные изменения в 540 году н.э. привели к появлению чумы. Сейчас же появляются устойчивые к антибиотикам патогены, которые вполне могут вызвать эпидемию.

Известно: в древности в обозначенный временной промежуток несколько лет отличались аномально низкой температурой. Это время даже называли "годы без лета". Ему предшествовал период активной вырубки римлянами лесов (древесина требовалась для обогрева и строительства растущей империи). Также произошла серия извержений вулканов.

Низкие температуры благотворно сказались на развитии возбудителя чумы. Плюс, формирование торговой (Шелковый путь) способствовало быстрому распространению возбудителя. Итог - смерть миллионов. Сейчас торговые пути развиты по всему миру, что еще больше облегчает задачу патогенам.

К тому же, многие современные бактерии приобрели устойчивость к самым мощным антибиотикам. Например, сильнейший антибиотик колистин больше не работает в 100% случаев. Ген резистентности к колистину есть у людей и животных в Китае. Параллельно набирает популярность движение против прививок. Это грозит тем, что ослабнет иммунитет целых поколений к таким заболеваниям, как корь и коклюш.

Источник: meddaily.ru

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