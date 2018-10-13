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Нередко после пробуждения человек ощущает головные боли. По словам исследователей, это происходит из-за дефицита витамина D, передает "Правда.RU". Нехватка этого витамина также наблюдается на фоне выпадения волос и мышечной слабости. Прогрессирующий дефицит грозит рахитом и костными аномалиями.

Что касается недомогания после сна, оно во многом носит сезонный характер. Согласно статистике, головная боль после пробуждения чаще дает о себе знать в зимнее время года. А известно, что витамин D в теле вырабатывается под воздействием солнечных лучей. Зимой же вследствие снижения уровня освещенности могут начаться проблемы, связанные с дефицитом витамина.

По словам ученых, действенный способ борьбы с нехваткой витамина D - прогулки. Плюс, следует включать в рацион печень, жирную рыбу и яичный желток. Данные продуты помогут восполнить нехватку витамина D в организме.

Источник: meddaily.ru

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