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Витамины в виде таблеток или капсул - прошлый век. На рынке появились витаминные вейпы, "заряженные" витаминами группы В, передает The Daily Mail. И медики уже предупреждают: такие вейпы не только не могут заменить обычные БАДы, но и повышают риск рака легких.

Суть в том, что большинство полезных веществ водо- или жирорастворимые. Поэтому они всасываются исключительно в желудочно-кишечном тракте (преимущественно в тонком кишечнике). В легких возможно лишь пассивное поглощение витаминов. Ну а при вдыхании до желудочно-кишечного тракта добирается только незначительная часть воздуха.

Кстати, ранее проводившиеся исследования доказали: большие дозы витамина В у курильщиков были связаны с повышенным в три раза риском рака легких. Аналогичная ситуация с чрезмерно активным потреблением витамина Е. В любом случае, помимо витаминов, в вейпах есть отдушки и соединения, опасные для легких.

Источник: meddaily.ru

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