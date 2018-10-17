Наука |

Столы, за которыми нужно стоять, а не сидеть, повышают продуктивность работы и позволяют работникам менять положение тела в течение дня, что полезно для здоровья, передает BBC. В Британии был проведен эксперимент: 77 работникам системы здравоохранения выдали новые столы. Через год стало понятно, что время, проводимое сидя, уменьшилось более чем на час в день.

Итак, в самом начале эксперимента люди сидели по 9,7 часа в день. Спустя три месяца это время сократилось на 50,62 минуты, через полгода - на 64,4 минуты, через 12 месяцев - на 82,39 минуты. Сами работники признались, что меньше уставали в течение дня и чувствовали большую включенность в рабочий процесс.

У них уменьшилась выраженность мышечно-скелетных проблем. Снизились показатели тревожности и повысилось качество жизни. Специалисты констатируют: малоподвижный образ жизни связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Изменение рабочего пространства может реально помочь повысить уровень физической активности.

Источник: meddaily.ru

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download