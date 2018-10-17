Найден самый большой организм на Земле (1)
Наука | 17 октября 2018 года, 21:02
Американские ученые заявили, что голубой кит не является самым большим организмом на Земле, и уступает по размерам Мичиганскому опенку, площадь которого - 37 гектаров, а вес - 440 тонн. Об этом пишет Smithsonian со ссылкой на ученого Мэтью Тауба.
Исследователь отметил, что массивный мицелий (тело гриба) скрыт под землей и его возраст, согласно последним оценкам, может составлять 2500 лет.
Гигантский гриб растет на Верхнем полуострове Мичигана.
Фото: Smithsonian
Источник: rg.ru
Это не гриб как таковой, а грибница.
1
Ответить