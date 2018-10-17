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Американские ученые заявили, что голубой кит не является самым большим организмом на Земле, и уступает по размерам Мичиганскому опенку, площадь которого - 37 гектаров, а вес - 440 тонн. Об этом пишет Smithsonian со ссылкой на ученого Мэтью Тауба.

Исследователь отметил, что массивный мицелий (тело гриба) скрыт под землей и его возраст, согласно последним оценкам, может составлять 2500 лет.

Гигантский гриб растет на Верхнем полуострове Мичигана.

Фото: Smithsonian