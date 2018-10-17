Открытие: молодые женщины храпят посильнее мужчин (3)
Согласно статистике, молодые женщины храпят сильнее мужчин, передает The Daily Mail. При этом принято считать, что от храпа как правило страдают тучные мужчины средних лет.
В то время как среди исследованных мужчины 31% храпел около 3 раз в неделю, среди женщин таковых было 34% в группе 25-34-летних. А вот в более старшей возрастной группе первое место по храпу занимали мужчины. Среди лиц 55-64 лет 45% мужчин и 35% женщин храпели. Зато после 75 лет процент храпящих резко уменьшался.
Специалисты связывают храп с целым набором недугов, включая деменцию и проблемы с памятью. Люди с обструктивным апноэ сна (вызывает сильный храп и временную остановку дыхания) хуже справляются с тестами на память и имеют изменения в головном мозге, характерные для деменции. Дело в том, что на фоне апноэ мозг испытывает кислородное голодание.
Источник: meddaily.ru
Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download
Ебануться можно, откуда ж вы такие взялись-то???