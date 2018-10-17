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Согласно статистике, молодые женщины храпят сильнее мужчин, передает The Daily Mail. При этом принято считать, что от храпа как правило страдают тучные мужчины средних лет.

В то время как среди исследованных мужчины 31% храпел около 3 раз в неделю, среди женщин таковых было 34% в группе 25-34-летних. А вот в более старшей возрастной группе первое место по храпу занимали мужчины. Среди лиц 55-64 лет 45% мужчин и 35% женщин храпели. Зато после 75 лет процент храпящих резко уменьшался.

Специалисты связывают храп с целым набором недугов, включая деменцию и проблемы с памятью. Люди с обструктивным апноэ сна (вызывает сильный храп и временную остановку дыхания) хуже справляются с тестами на память и имеют изменения в головном мозге, характерные для деменции. Дело в том, что на фоне апноэ мозг испытывает кислородное голодание.

Источник: meddaily.ru

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