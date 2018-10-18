В Японии создали устройство, которое помогает избавиться от надоедливых коллег и сконцентрироваться на работе (3)
Наука | 18 октября 2018 года, 09:07
Дизайнеры из Panasonic создали устройство Wear Space для улучшения концентрации при работе в офисе. Оно выглядит как огромная повязка на голову и сужает обзор на 60%, пишет Tjornal.
По мнению создателей устройства, оно не только помогает обрести личное психологическое пространство, но и служит знаком занятости человека на работе. Пока проект экспериментальный и деньги на него собирают через краудфандинг, однако если сборы будут успешными, то Panasonic запустит массовое производство.
Скриншот: Youtube
Приятно общаться только с людьми, не видя этой рашистской уголовщины.