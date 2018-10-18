В Японии создали устройство, которое помогает избавиться от надоедливых коллег и сконцентрироваться на работе (3)

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Наука | 18 октября 2018 года, 09:07

Дизайнеры из Panasonic создали устройство Wear Space для улучшения концентрации при работе в офисе. Оно выглядит как огромная повязка на голову и сужает обзор на 60%, пишет Tjornal.

По мнению создателей устройства, оно не только помогает обрести личное психологическое пространство, но и служит знаком занятости человека на работе. Пока проект экспериментальный и деньги на него собирают через краудфандинг, однако если сборы будут успешными, то Panasonic запустит массовое производство.

Скриншот: Youtube

Комментарии 3
Саня1 час назад
Мне отгородиться от назойливых свиней на порталах помогает блэк-лист.
Приятно общаться только с людьми, не видя этой рашистской уголовщины.
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Ъ1 минуту назад
Я подобное видел у запряженных лошадей. Шоры называется
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G1 час назад
Такое изобретение давно придумал Винчестер.
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