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Если ежедневно выпивать по четыре чашки кофе, то можно снизить риск розацеа, установили сотрудники Университета Брауна. Это хроническое рецидивирующее заболевание кожи, проявляемое покраснением, расширением мелких и поверхностных сосудов кожи лица, образованием папул, пустул и отеком. Как отмечает The Daily Mail, любовь к кофе сокращала частоту появления воспалительных реакций на 20%.

У кофе есть противовоспалительные свойства. Также он сужает кровеносные сосуды, что уменьшает визуально покраснение. Важно: сейчас нет официально признанных лекарственных средств против розацеа. Последнее же исследование доказывает, что кофеин может реально работать.

Ученые проанализировали на примере более 82000 человек состояние здоровья и частоту потребления напитков и продуктов с кофеином (кофе, чая, газированных напитков, шоколада). Фиксировалось и потребление кофе без кофеина. Что касается частоты потребления кофеина, то показатели разнились от "никогда" до 6 порций кофе и более в день. Лучше всего себя чувствовали люди, потреблявшие больше всего кофе (минимум 4 порции). Кофе без кофеина не работал.

Источник: meddaily.ru

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