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Зеленые листовые овощи помогут предотвратить макулярную дегенерацию - ведущую причину развития слепоты. Как отмечает Xinhua, это открытие было сделано после наблюдения более чем за 2000 австралийцев на протяжении 15 лет. Ученые из Института медицинских исследований Вестмид установили: растительные нитраты, обнаруженные главным образом в зеленых листовых овощах, а также в свекле, могут снизить риск развития заболевания.

Так, люди, потреблявшие 100-142 миллиграмма растительных нитратов в день, имели сниженный риск появления ранних признаком макулярной дегенерации, в отличие от людей с меньшим потреблением нитратов. К примеру, в 100 граммах шпината содержится примерно 20 миллиграммов нитрата, а в свекле - 15 миллиграммов на 100 грамм продукта.

Ученые оговариваются: дополнительных плюсов от превышения потребления заявленного уровня в 142 миллиграмма выявлено не было. Также нитраты не спасали при поздней стадии развития макулярной дегенерации. Напомним: возрастная макулярная дегенерация - хроническое прогрессирующее дистрофическое заболевание центральной области сетчатки глаза (макулы), которое приводит к постепенной потере центрального зрения, необходимого для четкого восприятия предметов.

Источник: meddaily.ru

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