Ученые рассказали, что спасает от инфарктов и инсультов (4)
У пожилых людей на протяжении нескольких лет периодически забирали образцы крови, анализируя уровень глюкозы, жиров в крови. Учитывалась также частота инфарктов, инсультов, случаи развития деменции и других нейродегенеративных заболеваний. Далее ученые сопоставили информацию о рационе добровольцев и собранные данные о состоянии здоровья.
Оказалось, здоровье добровольцев во многом зависело от уровня жирных кислот. Больше всего это касалось эйкозапентаеновой, докозагексаеновой и докозапентаеновой кислот, присутствующих в большом количестве в рыбьем жире и мясе, а также морепродуктах. Например, люди с высоким уровнем эйкозапентаеновой кислоты в крови, на 24% реже сталкивались с инфарктами и инсультами. В свою очередь, высокие концентрации докозагексаеновой кислоты понижали эти риски еще на 18-21%.
Источник: meddaily.ru
Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download
У них там безотходное производство.Да и сырьё дрянь и отрава.
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