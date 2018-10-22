Рацион, богатый рыбой и морепродуктами, считается чрезвычайно полезным для пожилых людей. Секрет в содержании жирных кислот, отмечает РИА "Новости" со ссылкой на исследование Гарвардского университета. Чтобы реально оценить эффект, производимый рационом на состояние здоровья, ученые пронаблюдали примерно за 2000 пожилых добровольцев (средний возраст - 75 лет).

У пожилых людей на протяжении нескольких лет периодически забирали образцы крови, анализируя уровень глюкозы, жиров в крови. Учитывалась также частота инфарктов, инсультов, случаи развития деменции и других нейродегенеративных заболеваний. Далее ученые сопоставили информацию о рационе добровольцев и собранные данные о состоянии здоровья.

Оказалось, здоровье добровольцев во многом зависело от уровня жирных кислот. Больше всего это касалось эйкозапентаеновой, докозагексаеновой и докозапентаеновой кислот, присутствующих в большом количестве в рыбьем жире и мясе, а также морепродуктах. Например, люди с высоким уровнем эйкозапентаеновой кислоты в крови, на 24% реже сталкивались с инфарктами и инсультами. В свою очередь, высокие концентрации докозагексаеновой кислоты понижали эти риски еще на 18-21%.

Источник: meddaily.ru

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