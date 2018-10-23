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Медики нашли новое эффективное лекарство против облысения, при этом они ссылаются на случай 13-летний пациентки с экземой, принимавшей дупилумаб, передает "Вести.RU". Это первое в мире средство от атопического дерматита на основе моноклональных антител. Через шесть недель применения средства у пациентки на голове начали расти тонкие светлые волосы. Через семь месяцев лечения уже можно было заметить значительное количество волос.

При этом из-за болезни кожи волосы на голове у пациентки не росли с двух лет и стандартная терапия алопеции не помогала. По словам медиков, это первый зафиксированный случай столь неожиданного побочного эффекта от применения дупилумаба. Когда пациентка сделала двухмесячный перерыв в приеме лекарства, волосы поредели. Рост волос сразу возобновился при продолжении курса терапии.

Насколько реакция уникальна, медики пока затрудняются сказать. То есть поможет ли прием дупилумаба другим лицам с алопецией, покажут лишь исследования. Кстати, медики уже подготовили предложение о клиническом исследовании с использованием дупилумаба у такого рода пациентов.

Источник: meddaily.ru

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