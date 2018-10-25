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Потенциал ученых в Латвии измеряется количеством публикаций в научных журналах, но их навыки стоило бы использовать в изобретении новых технологий для экономического развития страны. Такое мнение в интервью газете Neatkarīgā выразил президент и профессор Латвийской академии наук, доктор искусствоведения Ояр Спаритис.

По его словам, чтобы бизнес в государстве развивался благодаря новым технологиям, страна должна предложить миру что-то стоящее.

"Мы сначала должны показать готовое патентное изобретение, которое мир у нас будет жаждать вырвать из рук. Все крупные производители технологий изучают, в каком уголке мира рождаются новые идеи, какая у каждой страны экономическая подушка безопасности, что они могут предложить. Такие компании как Siemens и Canon финансируют развитие технологий, чтобы можно было сделать нововведения в своей индустрии и на них зарабатывать", - отметил Спаритис.

Глава Латвийской академии наук считает, что Латвия направляет потенциал ученых в неверное русло.

"Если страна этого не может сделать и думает, что нужно зарабатывать только публикациями, о которых наше Министерство образовании и науки печется как о единственном критерии успешности ученых, это значит, что никаких показателей экономического успеха от ученых не ждут. Так же немощно думает и Минэкономики. Сколько ученых и научных институтов наша индустрия трудоустраивает? Практически ни одного. Насколько индустрия, благодаря ученым, пытается улучшить свою продукцию? На самую малость", - указал Спаритис.