Ученые приняли с Луны неизвестный сигнал (1)

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Наука | 26 октября 2018 года, 22:06

Исследователи из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) выяснили, что из глубины галактики Млечный путь в сторону Земли поступают неизвестные радиосигналы, которые частично отражаются от Луны, а частично фиксируются наземными станциями, сообщает Science Alert.

Основная версия происхождения таких сигналов сводится к тому, что они могут быть "эхом" Большого взрыва или следствием активности звёзд определённого типа.

По другой версии, сигналы, "принимаемые" единственным естественным спутником Земли, могут иметь искусственное происхождение. Установление природы и источника этих сигналов — задача на ближайшее время.

Для этого учёным предстоит проанализировать большой объём метаданных, после чего с помощью суперкомпьютеров исследователи смогут приступить к вычислению возможного "адреса отправки".

Источник: Life.ru

Фото: NASA/GSFC/Arizona State University

Источник: Life.ru
Комментарии 1
Саня30 минут назад
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