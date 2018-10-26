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Исследователи из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) выяснили, что из глубины галактики Млечный путь в сторону Земли поступают неизвестные радиосигналы, которые частично отражаются от Луны, а частично фиксируются наземными станциями, сообщает Science Alert.

Основная версия происхождения таких сигналов сводится к тому, что они могут быть "эхом" Большого взрыва или следствием активности звёзд определённого типа.

По другой версии, сигналы, "принимаемые" единственным естественным спутником Земли, могут иметь искусственное происхождение. Установление природы и источника этих сигналов — задача на ближайшее время.

Для этого учёным предстоит проанализировать большой объём метаданных, после чего с помощью суперкомпьютеров исследователи смогут приступить к вычислению возможного "адреса отправки".

Источник: Life.ru

Фото: NASA/GSFC/Arizona State University