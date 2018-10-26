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Алкоголь помогает избавиться от дурных воспоминаний и сосредоточиться на хороших, выяснили нейробиологи из Брауновского университета в США. Исследование было опубликовано в журнале Neuron.

Эксперимент был поставлен на плодовых мушках — в отличие от людей, у которых более 100 млрд нейронов, у плодовых мушек их всего около 100 тыс., что делает их удобным модельным организмом. Кроме того, плодовых мушек привлекает алкоголь.

В ходе эксперимента исследователи обучали мушек находить алкоголь, а затем отключали различные гены, которые могли быть вовлечены в формирование зависимости от спиртного. Оказалось, что один из таких генов отвечает за выработку белка Notch, играющего важную роль в эмбриональном развитии, развитии мозга и его работе у взрослых людей. Notch является компонентом обширной сигнальной сети, в которую также входит D-2-подобный рецептор — белок, распознающий нейромедиатор дофамин. От работы D-2-подобного рецептора, в частности, зависит, как будет восприниматься то или иное воспоминание — приятным или нет.

Алкоголь влияет на работу всей сигнальной сети, отвечающей за формирование воспоминаний, поясняют исследователи. Его воздействие приводит к изменению D-2-подобного рецептора — замене одной из аминокислот. По подсчетам исследователей, окол трех бокалов вина способны изменить восприятие воспоминаний у человека примерно на сутки.

Исследователи не берутся с точностью сказать, как именно меняется восприятие воспоминаний, однако, в контексте изучения формирования зависимости, полагают, что алкоголь делает их более приятными.