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Исследование показало, что графические предупреждения (устрашающие картинки с пораженными частями тела, случаями реальных людей) на пачках сигарет являются самим эффективным средством, которое может отвратить от сигарет. Как отмечает Xinhua, люди действуют в ответ на переживаемые эмоции. Если индивид испытывает негативную эмоцию вроде страха или отвращения, он стремится избежать источника этой эмоции. В данном случае это пачка сигарет.

Чтобы реально оценить эффективность антитабачной пропаганды, эксперты собрали более 300 предупреждающих изображений из разных источников. В частности, использовались предупреждения, располагающиеся на пачках сигарет из Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании.

Также учитывались антитабачные заявления производителей сигарет, показания людей, пострадавших от употребления табака, и различные местные национальные рекламные кампании. Было выделено 48 характеристик, которые могли присутствовать в рекламах. К примеру, цвет изображения, тип фотографии, наличие мужчины или женщины на картинке, наличие медицинского оборудования.

Далее были привлечены почти 1400 курильщиков, которых попросили посмотреть на отобранную рекламу и рассказать, как увиденное на них повлияло. Оказалось, графические изображения в целом производили мощный эффект на добровольцев. Многие заявляли, что им некомфортно смотреть на изображенное.

Источник: meddaily.ru

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download