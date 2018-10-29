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Шведские специалисты исследовали медицинские данные 270000 человек и установили: у лиц 50-89 лет при температурах ниже нуля по Цельсию на 10% повышается риск сердечного приступа.

В отчете специалистов говорится: у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST связь между кардиологическим отклонением и низкой температурой была особенно выражена. Получалось, холод, а не степень загрязненности воздуха (чаще всего учитывают при оценках влияния окружающей среды на здоровье), играл ключевую роль в развитии кардиологических аномалий.

При этом, если температура за окном повышалась до 3-4 градусов по Цельсию, частота возникновения осложнений со стороны сердца сразу уменьшалась. Медики объясняют негативный эффект низких температур так: на холоде сосуды сужаются, и в сердце начинает поступать меньше кислорода.

Источник: meddaily.ru

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