Детский сон глубже взрослого. Американские педиатры установили, что сигнала пожарной сигнализации зачастую недостаточно, чтобы разбудить ребенка. Надежнее записать голос мамы, сообщает Der Spiegel.

В ходе исследования, проведенного педиатрами из США, результаты которого опубликованы в журнале Journal of Pedistrics, лишь половину детей удалось разбудить при помощи сигнала тревоги. "Однако, когда врачи добавляли к сигналу запись голоса матери, 9 из 10 детей просыпались", - говорится далее.

"Дети в значительной мере более устойчивы к внешним акустическим раздражителям во время сна", - отмечает один из авторов исследования, директор Центра исследования расстройств сна в Национальной детской больнице в Огайо Марк Сплейнгард.

В исследовании принимало участие 176 детей в возрасте от 5 до 12 лет. При этом, сообщают авторы, "было неважно, какие слова мамы произносили на записи". Дети, рядом с которыми во сне включали комбинированные сигналы, просыпались и покидали комнату быстрее - в среднем на это уходило от 18 до 28 секунд. Когда звучал обычный сигнал тревоги, детям требовалось в среднем 282 секунды, то есть почти 5 минут, чтобы покинуть помещение - при условии, что они вообще просыпались.

"На настоящем пожаре все решают именно секунды. Поэтому авторы исследования надеются, что результаты их работы послужат созданию более эффективной пожарной сигнализации для детей, которые в состоянии в случае необходимости самостоятельно покинуть помещение", - говорится в заключение статьи.

Источник: inopressa.ru