Голос мамы разбудит ребенка быстрее противопожарной сигнализации (2)

Детский сон глубже взрослого. Американские педиатры установили, что сигнала пожарной сигнализации зачастую недостаточно, чтобы разбудить ребенка. Надежнее записать голос мамы, сообщает Der Spiegel.

В ходе исследования, проведенного педиатрами из США, результаты которого опубликованы в журнале Journal of Pedistrics, лишь половину детей удалось разбудить при помощи сигнала тревоги. "Однако, когда врачи добавляли к сигналу запись голоса матери, 9 из 10 детей просыпались", - говорится далее.

"Дети в значительной мере более устойчивы к внешним акустическим раздражителям во время сна", - отмечает один из авторов исследования, директор Центра исследования расстройств сна в Национальной детской больнице в Огайо Марк Сплейнгард.

В исследовании принимало участие 176 детей в возрасте от 5 до 12 лет. При этом, сообщают авторы, "было неважно, какие слова мамы произносили на записи". Дети, рядом с которыми во сне включали комбинированные сигналы, просыпались и покидали комнату быстрее - в среднем на это уходило от 18 до 28 секунд. Когда звучал обычный сигнал тревоги, детям требовалось в среднем 282 секунды, то есть почти 5 минут, чтобы покинуть помещение - при условии, что они вообще просыпались.

"На настоящем пожаре все решают именно секунды. Поэтому авторы исследования надеются, что результаты их работы послужат созданию более эффективной пожарной сигнализации для детей, которые в состоянии в случае необходимости самостоятельно покинуть помещение", - говорится в заключение статьи.

Источник: inopressa.ru

Комментарии 2
Читатель9 минут назад
Какой же ты дебил сраня! Не у тебя в истории болезни записано - отклонений нет. Просто дурак.
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Саня21 минуту назад
Сруским детям лучше записать мат обеих отцов.
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