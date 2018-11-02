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Если человек хочет быть выносливым, ему следует внимательно следить за уровнем витамина D. Как отмечает РИА "Новости", этот витамин производит сильный эффект на кости, сердце, сосуды и способность выдерживать длительные нагрузки. Исследования доказали: чем больше витамина в теле, тем выше показатели выносливости.

Добровольцы с высоким уровнем витамина примерно в три раза лучше показывали себя в кардиотестах (оценивалось максимальное потребление кислорода), чем остальные участники исследования. Это было актуально для добровольцев всех возрастов и обоих полов.

Также есть основания полагать, что витамин D снижает риск смерти от инфаркта, замедляет развитие рассеянного склероза и ограждает мозг алкоголиков от повреждений. Плюс, витамин защищает клетки тела от старения и раковых изменений. Этот вывод был сделан после введения витамина D в организм червей.

Источник: meddaily.ru

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