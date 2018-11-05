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горячем кофе больше антиоксидантов, чем в холодном, сообщает The Daily Mail со ссылкой на открытие Университета Томаса Джефферсона. Речь идет о повышенном уровне титруемых кислот, которые способствуют насыщению кислородом тканей тела.

Однако эксперты подчеркивают: все "плюсы" можно получить только с натуральным кофе. Если у человека есть депрессивные наклонности, то кофе может помочь улучшить настроение. А употребление натурального кофе с утра позволяет урегулировать циркадный ритм. Но любые искусственные заменители кофе небезопасны. В них содержатся гербициды, пестициды и метиленхлорид - опасные токсичные соединения.

В целом же ученые сравнивают кофе с наркотическими веществами. Он на регулярной основе активирует нервную систему и вызывает привыкание. А когда в рационе человека также присутствуют энергетики и сладости, содержащие кофеин, то возможно появление реальных проблем со здоровьем. Если человек решил произвести детоксикацию организма, то ученые советуют, помимо ограничения потребления кофе, на 3 и 4 неделе добавить в рацион зеленый чай.

Источник: meddaily.ru

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