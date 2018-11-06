Наука |

Фрайбургский университет провел исследование с участием 45 человек, страдающих умеренной или тяжелой депрессией (средний возраст - 48 лет), сообщает "Новости Mail.RU". Добровольцев разбили на две группы. Первая группа дважды в неделю в дневное время по часу принимала горячие ванны с температурой воды 40 градусов по Цельсию. Вторая группа дважды в неделю по 40-45 минут тренировалась в умеренном режиме.

Период наблюдений продолжался в течение восьми недель. Через две недели стало понятно: в первой группе у людей отмечалось значительное улучшение психического состояния. Ванны были в два раза эффективнее тренировок (6 пунктов против 3 по шкале Гамильтона, оценивающей тяжесть симптомов депрессии). К тому же, не все участники эксперимента остались в фитнес-группе.

Горячая ванная работает за счет того, что подъем температуры тела в дневное время помогает восстановить нормальный суточный температурный ритм, нередко сбитый у пациентов с депрессией. Это безопасный и доступный метод, даже для людей с физическими ограничениями, который начинает работает уже через две недели.

Источник: meddaily.ru

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download