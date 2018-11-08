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Люди с диабетом 1-го типа чаще сталкиваются со смертельно опасными осложнениями при употреблении конопли, предупреждает The Daily Mail. Был проведен опрос 450 диабетиков, среди которых 30% употребляли растительный наркотик.

По сравнению с людьми, не употреблявшими коноплю, остальные примерно в 2 раза чаще страдали от осложнения, известного как диабетический кетоацидоз. Это осложнение развивается, когда уровень сахара в крови слишком долго остается повышенным, и организм вырабатывает высокие уровни кетонов. Если не купировать состояние, возможно развитие обезвоживания, отека мозга, комы и смерть.

В рамках исследования ученые брали у добровольцев анализ крови для выявления уровня гликированного гемоглобина (A1c), отражающего показатель сахара примерно за три месяца. Лицам с диабетом 1-го типа обычно советуют держать уровень A1c ниже отметки в 6,5%. А у людей, применявших коноплю, средний уровень составлял 8,4%, что повышало риск сердечных приступов, инсультов, почечной недостаточности, слепоты, ампутаций и летального исхода. Для сравнения: люди, не использовавшие растительный наркотик, имели показатели в 7,6%.

Источник: meddaily.ru

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