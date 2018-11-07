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Если в день съедать по горсти орехов или по столовой ложке арахисового масла, можно предотвратить увеличение веса в среднем возрасте. Как передает The Daily Mail, грецкие орехи, арахис, пеканы или любой другой вид орехов предотвращают связанные с ожирением отклонения вроде болезней сердца и диабета.

Орехи богаты ненасыщенными жирами, которые дают большее насыщение, позволяют лучше контролировать уровень сахара, инсулина и холестерина. Также в орехах много клетчатки, белка, витаминов, минеральных веществ, включая фолиевую кислоту, витамин Е, калий и магний.

Когда человек достигает взрослого возраста, он начинает набирать примерно по полкило в год. За 20 лет это выливается в значительное увеличение веса. Во многом это происходит за счет неправильного питания и торможения обмена веществ. Если заменить обработанные мясные продукты, красное мясо, картофель фри и сладкие продукты орехами, можно укрепить здоровье и затормозить набор веса.

Кстати, независимые исследования показали: бразильские орехи на долгое время дают ощущение сытости, стабилизируют уровень глюкозы в крови и уровень инсулина после еды. Это один из самых ценных источников селена - минерала, связанного с реакцией организма на инсулин и сахар.

Источник: meddaily.ru

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