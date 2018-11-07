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Американские ученые провели исследование - в течение года они следили за группой примерно из 1000 добровольцев, пытавшихся сбросить вес. Люди использовали разные подходы и методики, а эксперты оценивали эффективность применявшихся стратегий. Как передает "Российская газета", наиболее выраженный эффект наблюдался у людей, практиковавших ежедневное взвешивание.

Так, чем реже добровольцы взвешивались, тем меньше они сбрасывали лишних килограммов, констатируют ученые. Что важно, сами специалисты не давали добровольцам рекомендаций по питанию или тренировкам. По сути, все, что делали люди, это самостоятельно контролировали свой вес и его колебания.

В свою очередь, диетологи предупреждают: принято считать, полезные продукты однозначно способствуют похудению. Но на практике все не так просто. Есть полезные продукты, которые усиливают аппетит, что делает снижение веса затруднительным. В частности, к таким продуктам относятся салаты и зелень.

Источник: meddaily.ru

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