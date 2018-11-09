Наука |

Скрининг рака груди позволяет снизить смертность от заболевания на 60%, выяснили британские онкологи из Лондонского университета королевы Марии. Данные были опубликованы в журнале Cancer.

В исследовании участвовали более 52 тыс. женщин из Швеции в возрасте 40-69 лет, ученые наблюдали за ними с 1977 по 2015 год. Как оказалось, для женщин, которые участвовали в программе скрининга рака молочной железы, риск смерти от заболевания был снижен на 60% в течение 10 лет после постановки диагноза и на 47% в течение 20 лет.

Регулярные обследования позволяют выявить рак груди на более ранних стадиях, что значительно повышает выживаемость пациентов, поясняют авторы работы. В Великобритании скрининг рака молочной железы предлагается всем женщинам 50-70 лет, его проходят около 70% женщин, но показатели сильно варьируются по регионам — чем беднее район, тем реже женщины обращаются к маммологам. В России женщинам старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию раз в два года.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download