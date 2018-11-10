﻿ Ученые предупреждают о приближении к Земле "кометы смерти", Mixnews.lv

Ученые предупреждают о приближении к Земле "кометы смерти" (4)
Наука | 10 ноября 2018 года, 13:27
Астероид 2015 TB145 приблизится к Земле 11 ноября, космический объект подойдет к планете на расстояние в 38 миллионов километров, сообщает Space.com.
По мнению специалистов NASA, астероид представляет собой мертвую комету. Из-за формы, напоминающей человеческий череп, небесное тело получило название "комета смерти".
Астероид 2015 TB145 попал в поле зрения ученых в 2015 году, когда пролетел на расстоянии около полумиллиона километров от Земли. Тогда астрофизикам удалось сделать несколько фотографий.
Нынешняя встреча с астероидом не представляет угрозы для Земли из-за незначительного размера 2015 TB145 и большого расстояния, отметили ученые.
В следующий раз "комета смерти" приблизится к Земле не ранее 2082 года.
Источник: РИА Новости
А Сейм-то так и не избрали...
А если вас судьба чувством юмора обнесла, считайте, - она вас тяжко наказала.
Без чувства юмора очень тяжко жить в этой стране, - если не посмеяться иной раз, да все брать всерьёз, так и с ума недолго спрыгнуть.