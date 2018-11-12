﻿ Гипертония у молодых людей может быть смертельно опасна, Mixnews.lv

Наука |

Не секрет, что высокое давление и болезни сердца связаны, отмечает AJC. Но если высокое давление наблюдается у молодого человека, риск болезни сердца возрастает еще больше, показало исследование Университета Дьюка.

Американские кардиологи определяют нормальное давление как 120/80 или ниже. Повышенное давление - это 120-129/менее 80, гипертония 1-й степени - 130-139/80-89, гипертония 2-й степени - 140/90 или выше. В рамках проводившегося исследования уровень кровяного давления до 40 лет замерялся более чем у 4800 человек. Далее следовал период наблюдения (около 19 лет).

Оказалось, наличие высокого давления в возрасте до 40 лет повышало риск сердечно-сосудистых отклонений, включая сердечный приступ или инсульт. Риск инсультов и болезней сердца подскакивал до 3,5 раза.

Источник: meddaily.ru

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download