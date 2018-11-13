﻿ Ученые: проблемы с весом в молодости могут сыграть злую шутку, Mixnews.lv

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Если в подростковом возрасте у человека диагностируют ожирение, он в четыре раза больше, чем остальные, рискует заработать рак поджелудочной железы, предупреждают израильские ученые. Был проведен анализ медицинских данных почти 1,8 миллиона пациентов в возрасте от 16 до 19 лет, сообщает "Новости Mail.RU". Данные собирались с 1967 по 2002 год.

Эту информацию сопоставили со статистикой заболеваемости раком поджелудочной железы за период до конца 2012 года. Оказалось, ожирение в подростковом возрасте в 3,76 раза повышает риск развития рака у мужчин и в 4,07 раза - у женщин.

Эксперты добавили, что у мужчин с Индексом массы тела на верхней границе нормы также повышается риск рака поджелудочной железы - на 49%. Это исследование доказывает, что вести здоровый образ жизни и следить за своим весом необходимо на протяжении всей жизни.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download