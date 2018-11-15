﻿ Кардиологи рассказали, какие продукты укрепят здоровье сердца и сосудов, Mixnews.lv

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Сотрудники Университета Западной Австралии уверены: чашка чая или горсть ягод вроде черники при ежедневном употреблении снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, передает "Новости Mail.RU". Был проведен анализ данных 53000 человек.

Они заполняли опросники, касавшиеся пищевого поведения. Добровольцы рассказывали, какие продукты они ели и как часто. Наблюдение продолжалось 23 года. В конце исследования ученые провели оценку состояния сердца. Оказалось, в его работе появились нарушения.

Так, добровольцы, употреблявшие в день около 500 миллиграммов флавоноидов, имели сниженный риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и болезни периферических артерий. Флавоноиды имеют противовоспалительные свойства, борются со свободными радикалами. Ученые подчеркивают: чем больше у вас вредных привычек, тем больше флавоноидов вам требуется.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru